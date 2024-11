Thesocialpost.it - Meloni attacca i sindacati: “Dove eravate quando davano soldi alle Banche?”

Nel confronto con le sigle sindacali a Palazzo Chigi, la premier Giorgiahato ie Maurizio Landini, segretario della Cgil, che qualche giorno fa aveva invocato una “rivolta sociale” contro la manovra del governo. Una protesta che dovrebbe culminare con uno sciopero generale previsto per il 29 novembre. Landini, insieme alla Uil, ha criticato duramente le politiche economiche dell’esecutivo, ma la premier ha risposto puntando il dito contro le scelte dei governi passati.ha sottolineato come l’attuale esecutivo abbia introdotto un cambiamento sostanziale nella gestione delle risorse pubbliche. “La solidità, la credibilità e il coraggio di questo governo” ha dichiarato la Premier, “hanno consentito di far parteciparee assicurazioni alla copertura della Legge di Bilancio.