Ilnapolista.it - L’Inter resta favorita per lo scudetto, ma il Napoli è primo non per un colpo di fortuna (Guardian)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

la”. Perché “ha dimostrato la scorsa stagione di essere costruita per vincere maratone più che sprint”. E però, scrive Nicky Bandini sul, c’è un però: “Non possiamo liquidare ilterzo di una stagione come undi. Ilha guadagnato la sua posizione in cima alla classifica, e il fatto di giocare meno partite potrebbe avere un impatto più pronunciato man mano che questa stagione va avanti”.La specialista deldel calcio italiano affronta la super-sfida tra Inter etornando sulla “scusa” che Inzaghi ha un po’ buttato lì a fine partite:ha la Champions, ilno. “Un promemoria non così sottile – scrive il– delle sfide aggiuntive che la sua squadra ha dovuto affrontare, rispetto agli avversari che hanno perso del tutto l’Europa.