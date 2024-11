Unlimitednews.it - Leonardo DiCaprio compie 50 anni

ROMA (ITALPRESS) – Potrà anche fare tanti altri film di successo, come peraltro sta facendo sia come attore sia come produttore, ma per molti di noirimarrà per sempre lo sfrontato a affascinante artista squattrinato del kolossal di James Cameron “Titanic”. Ed è ripensando a quel ruolo che lo ha reso uno degli attori più influenti della sua generazione che gli facciamo gli auguri per i 50che compirà l’11 novembre., che deve il suo nome al dipinto del Da Vinci che sua madre incinta stava osservando quando lui scalciò per la prima volta, è nato infatti l’11 novembre 1974 a Los Angeles. Una città che è quasi un destino per chi, come lui, aveva voglia di recitare e che è apparso per la prima volta in televisione a soli 3, in uno spettacolo per bambini. Poi lo spot pubblicitario per una marca di latte e, a 16, i primi ruoli nella serie tv “Genitori in blue jeans” (è Luke, un ragazzino povero e problematico adottato dalla famiglia Seaver) e nella soap “Santa Barbara” (nei pdi Mason, un personaggio minore).