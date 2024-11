Thesocialpost.it - Le Iene, l’inviato preso a calci e pugni da un tassista romano, un poliziotto: “Comandano loro”

de Le, Nicolò De Devitiis, ha vissuto momenti di paura quando è stato aggredito in maniera violenta conda un. De Vitiis si aggirava da qualche giorno nella zona della stazione Termini di Roma. In una occasione, in via Giolitti, ha provato a far notare a undi essere parcheggiato in divieto di sosta, lontano dalla regolare zona di stallo assegnata. L’area riservata ai taxi, infatti, si trova nel piazzale antistante la stazione, quindi chi vuole fare il furbo, evitando di mettersi in coda con i colleghi, si mette nelle uscite laterali in sosta vietata.Leggi anche: Come ti rubano la macchina con la “tecnica della bottiglia di plastica”. Attenzione!E proprio da quel posto il‘pizzicato’ dalde Lerimediava i suoi clienti.