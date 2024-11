Iltempo.it - Lazio da sogno: ora è seconda

Il volo continua e da lassù Gabriele Sandri avrà festeggiato (oggi il diciassettesimo anniversario del suo omicidio). Quarta vittoria consecutiva in campionato, dodici successi in sedici partite ufficiali con il primato europeo a impreziosire un avvio di stagione che nemmeno il tifoso più ottimista poteva prevedere. Laa un solo punto dalla capolista Napoli, non si ferma più, supera la trappola di Monza preparata dell'ex capitano di mille battaglie Nesta e continua a sognare. Decide una prodezza di Zaccagni al tramonto di un primo tempo condotto con autorità. Un gol bellissimo, un tiro a giro preciso e potente che si è spento dentro la porta dei padroni di casa. Poi l'inevitabile calo nella ripresa con idee annebbiate, muscoli intossicati dagli impegni ravvicinati. I biancocelesti hanno resistito agli assalti dei brianzoli dopo aver fallito due occasioni colossali in contropiede con Castellanos, entrato dopo un'ora di gioco.