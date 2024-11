Inter-news.it - Inzaghi: «Inter meritava di vincere! Mai disuniti, neanche sotto di uno»

dopo-Napoli terminata sul punteggio di 1-1, in un’vista suTV ha analizzato la sfida prima della sosta e l’atteggiamento di tutta la squadra.MAI– Simoneè sicuro riguardo la forza della sua squadra elinea tutti gli aspetti positivi visti questa sera: «Secondo tempo è stato migliore rispetto al primo, però non dimentichiamo che avevamo difronte una grande squadra creando tanto. Il calcio non è matematica, ho fatto i complimenti alla squadra per quanto fatto. Il Napoli ha fatto la propria partita, è un avversario di valore meritatamente prima. Ha trovato però una squadra unita non concedendo nulla al Napoli, siamo rimasti lucidi andandomo anche di. Ho aspettato a fare i cambi perché la squadra stava bene ed era sempre in partita».