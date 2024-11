Calciomercato.it - Inter-Napoli, Inzaghi non ci sta: “Dovevamo vincere noi”

Il rammarico dell’allenatore nerazzurro nel post partita del big match di San Siro: elogi ai suoi giocatoriLe ha provate tutte, l’, ma non è riuscita ad avere la meglio sul. Gli attacchi dei campioni d’Italia si sono infranti contro l’arcigna difesa degli azzurri, che hanno resistito e portato a casa un 1-1 che gli consente di rimanere, alla pausa, ancora in vetta alla classifica.non ci sta: “noi” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Cullava l’idea del sorpasso tutto l’ambiente e sicuramente anche l’allenatoreista Simone. Che non è contento di non aver centrato i tre punti, ma non ha nulla da imputare alla sua squadra, anzi, per il tipo di prestazione messa in campo, di grande continuità per tutti i novanta minuti e con una proposta costante di gioco offensivo.