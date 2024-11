Inter-Napoli e non solo | parla il ‘Giaguaro’ Castellini

Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli e non solo: par(l)a il ‘Giaguaro’ Castellini

Diverse stagioni tra i pali dele poi vari anni da preparatore dei portieri dell’: Lucianovenuto a Rai Radio 1. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’Io Sport’.Meglio Meret o Sommer?“Sono totalmente diversi, Sommer è un portiere con qualità fisiche simili a quelle che avevo anch’io. Io adesso – assicura– non giocherei più, sono alto1,82, Sommer all’incirca ha la stessa mia altezza. Meret gioca in un posto difficilissimo”. Gli anni di“Ho giocato tanti anni a, forse non mi hanno criticato tanto perché ero già anzianotto. Se fa delle buone parate è normale, se fa un piccolo errore lo crocifiggono spesso. Non so se potesse fare meglio ieri sul tiro di Calhanoglu: non era un tiro troppo forte, ma questi palloni sono più leggeri che perdono velocità ma cambiano traiettoria.