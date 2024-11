Sport.quotidiano.net - Il commento. Italiano ha ridato ai bolognesi una squadra vera

Marchini Non ha ereditato il Bologna di Thiago Motta: ha ereditato il ricordo di quel Bologna e con quel ricordo-paragone ha dovuto fare i conti. Vincenzosi è ritrovato, da un giorno all’altro, catapultato dentro la grande sbronza rossoblù da Champions, con lo champagne che ancora annaffiava la città, ma con le stelle (Calafiori, Zirkzee) che erano già andate via e le luci di nuovo accese in sala, come quando è ora di infilarsi il cappotto: festa finita, si torna alla realtà. Ecco,si è ritrovato al centro del palco in quel momento lì, quando la musica si ferma, il pubblico ti fissa e tu devi dar loro qualcosa.ha dato quello che poteva dare: l’anima. E questo l’hanno capito prima di tutto i giocatori, con cui la complicità e il rapporto sono fortissimi. Bellissimi gli abbracci di ieri con Orsolini e De Silvestri, due tra le colonne portanti dello spogliatoio: fotografie che restituiscono come il nuovo allenatore sia riuscito a passare sotto la pelle di questi ragazzi.