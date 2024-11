Bergamonews.it - Il cane antidroga Perla scova uno spacciatore: arrestato in flagranza di reato

I carabinieri della compagnia di Clusone, coadiuvati da un’unità del nucleo cinofili di Orio al Serio, la mattina di giovedì (7 novembre), hanno tratto in arresto indelun ventottenne di origini marocchine, residente a Cene, disoccupato con precedenti di polizia.A conclusione di una rapida e mirata attività info-investigativa, i militari hanno perquisito il giovane, comprese la sua auto e la sua abitazione.Grazie al fiuto del pastore tedescodi nome, sono state rinvenute sostanze stupefacenti – hashish e cocaina – suddivise in dosi, celate all’interno di una busta in cellophane, un bilancino di precisione e contanti ritenuti provento dell’attività illecita.L’, al termine del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.