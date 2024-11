Linkiesta.it - Grazie a Sace e Hsbc, Ghella si espanderà in Australia con un’operazione da centotré milioni

Il gruppo, specialista italiano in grandi infrastrutture e opere sotterranee, compie un nuovo passo nell’espansione globale, con l’acquisizione di una quota di maggioranza di The Rix Group of Companies. La mossa strategica, che vale bendi dollarini, è finanziata da(Hongkong and Shanghai banking corporation) e dalla garanzia per l’internazionalizzazione di(Servizi assicurativi e finanziari per le imprese).L’acquisizione di The Rix Group, Rix Asset Maintenance e Rix Ground Engineering consolida la presenza diin, dove opera già da anni, e amplia le competenze tecniche. Con oltre centonovanta tunnel realizzati per metropolitane, ferrovie e autostrade in tutto il mondo,– che festeggia quest’anno il centotrentesimo anniversario – si conferma un attore globale delle infrastrutture.