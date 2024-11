Quotidiano.net - Gela, nascondeva la cocaina dietro i pupazzi della camera: finisce ai domiciliari un pusher

Caltanissetta, 11 novembre 2024 – Arrestato aun 20enne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì scorso un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza, in una traversa di via Venezia, ha sorpreso il giovane mentre cedeva un involucro ad un'altra persona. I poliziotti sono intervenuti identificando i due soggetti, sequestrando una dose di sostanza stupefacente, la somma di 40 euro in contanti in aggiunta all’ammontare di 935 euro trovati dagli agenti nel borsello del. Anche la successiva perquisizione domiciliare, eseguita dai poliziotti nell'abitazione del 20enne, ha dato esito positivo, infatti, nascosti all'internoda letto,dei peluches, sono stati sequestrati altri 23 grammi di, quasi 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per confezionare le dosi.