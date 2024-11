Gamberorosso.it - Enzo Coccia lascia Roma per un grande progetto negli Stati Uniti. "Ma la Notizia non si tocca"

«Se non ci stai non c'è anima, diventa una catena. E io nel 2025 ho parecchie cose da fare»., pluripremiato maestro e ambasciatore nel mondo della pizza napoletana,che i ragazzi di Vico Pizza&Wine di(tra i nuovi Tre Spicchi sulla guida Pizzerie d'Italia 2025) camminino da soli. Non sarà più partner dell'insegnana della famiglia De Angelis ma lo rimarrà a Capri, dove Vico è aperto da maggio a ottobre nell'hotel La Residenza, sempre dei De Angelis.Il, classe 1962, erede di una dinastia di pizzaioli e con quartier generale a Napoli (la storicadi via Caravaggio e la94, ristrutturata non molti mesi fa, entrambe premiate con Tre Spicchi sulla guida Pizzerie 2025) ha un'agenda fitta di viaggi e impegni nel 2025.