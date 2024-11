Comune | presentato il progetto sociale Un Canestro di sorrisi

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

È statoquesta mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo iltriennale del Napoli Basket, con la collaborazione dello scrittore Maurizio De Giovanni e dell’Amministrazione Comunale, “Undi”. Un piano d’azionedi durata triennale che coinvolge tutti e 30 i quartieri di Napoli col supporto, per ogni iniziativa, di un’azienda o di un pool di aziende. Nella stagione sportiva 2024-25 si metteranno in campo 7 iniziative sociali decise ascoltando le esigenze del territorio tramite le municipalità e la propria consulta delle associazioni al fine di intercettare al meglio i bisogni reali dei cittadini. Progetti che saranno realizzati in 7 diversi quartieri in relazione alla specificità del territorio. Sono previsti interventi su varie sfere di interesse, nello specifico azioni di sostegno a soggetti fragili, riqualificazione di siti di aggregazione socio-culturale, ripristino di aree verdi e ovviamente valorizzazione di aree dedicate allo sport.