Calhanoglu | Sapevo che prima o poi avrei sbagliato un rigore speravo che non succedesse oggi

Dopo il pareggio con il Napoli per 1-1 e il, il centrocampista dell‘Inter,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn:Le parole di«Credo che giocando anche mercoledìabbiamo dominato e meritavamo di più. Abbiamo fatto una grande partita, un po’ sfortunata. Mi dispiace che hoil mio primoche sarebbe successo, manon. I numeri sono buoni e devo rialzarmi subito perché il campionato è lungo»È stata una partita complessa«È stata un a partita intensa con tanti duelli. Non abbiamo trovato sempre i nostri attaccanti, però i difensori del Napoli hanno lavorato bene. Poi nel secondo tempo abbiamo cercato di allargare un po’, ma non siamo riusciti a fare gol »Ti aspettavi questa classifica equilibrata?«Tante squadre si sono rinforzate col mercato.