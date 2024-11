Lanazione.it - Botte al capotreno e spray al peperoncino: “Era senza biglietto”

Arezzo, 11 novembre 2024 – Aggredito con un pugno e con loal. E’ successo in località Santa Mama, a bordo di un treno che in quel momento stava viaggiando da Stia ad Arezzo. La vittima è une a denunciare i fatti è Maurizio Seri, amministratore unico di Trasporto Ferroviario Toscano Spa. "L'aggressione subita nei giorni scorsi si inserisce in una catena di fatti violenti che da tempo segnaliamo alle autorità competenti. Rinnoviamo l'appello perché si intervenga con urgenza per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori". I fatti risalgono a sabato scorso. Secondo il racconto di Seri, ilè stato aggredito da un uomo, privo di, che prima lo ha colpito con un pugno al volto e poi gli ha spruzzato unoal. Un macchinista, che nel frattempo si era avvicinato, è stato a sua volta aggredito.