Oasport.it - ATP Finals, Bolelli e Vavassori festeggiano: “Si vedono i miglioramenti in risposta. Coppa Davis? Volandri sa che ci siamo”

Simonee Andreapartono con una prestazione fantastica alle ATP: annichiliti Bopanna/Ebden con un perentorio 6-2 6-3 per cominciare al meglio nel gruppo Bob Bryan e mettersi in testa al girone insieme a Krawietz/Puetz.Ha iniziatocon l’analisi del match ai microfoni di Sky Sport: “partiti alla grande con due risposte lungolinea nel primo game inin cui abbiamo brekkato e questo ci ha permesso di distenderci. C’era tensione, ma voglia di far bene e scendere in campo. Abbiamo servito veramente bene e abbiamo cercato di rispondere al meglio possibile. Oggi abbiamo giocato veramente bene e ciespressi al meglio“.Queste invece le prime impressioni di: “Sono molto contento di come sono entrato in campo, nella maniera giusta, in modo positivo.