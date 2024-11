Oasport.it - ATP Finals 2024, la classifica del girone di Sinner. Medvedev è spalle al muro

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Buona la prima per Jannik. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’australiano Alex de Minaur e ha incassato la prima vittoria in queste ATP. Una partita non scintillante per Jannik che, dopo una partenza non brillante, è riuscito a ritrovare la retta via, imponendosi senza soffrire più di tanto e avendo opportunità anche per rendere il differenziale più ampio.Allo stato attuale delle cose, infatti, Jannik e l’americano Taylor Fritz si trovano nella medesima condizione in fatto di set e game vinti nei propri match. Il californiano, infatti, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro il russo Daniil. Importante sarà la prossima sfida proprio tra il pusterese e lo statunitense, dal momento che il riscontro potrebbe valere il pass per la semifinale.