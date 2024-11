Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2024, Jannik Sinner contro Taylor Fritz già vede la semifinale: tutte le combinazioni

potrebbe accedere alla semfinale delle Atpdi Torino già il 12 novembre, quando sfiderànella seconda partita del girone Ilie Nastase. Dopo aver sconfitto Alex De Minaur all’esordio (6-3, 6-4), il numero 1 del mondo si prepara al matchl’americano, già battuto nella finale degli ultimi US Open, che però ha mostrato un buon tennis e una grande solidità nella vittoria nel primo match delleDaniil Medv.SCHEDA – Come stanno e a cosa puntano gli 8 tennisti qualificatiTV – Il calendario e dovere il torneo (Sky e Rai)COSA SAPERE – Regolamento, formula e montepremiPer guadagnarsi l’accesso allada primo nel girone,non solo dovrà sconfiggere, ma sperare anche in un “favore” di De Minaur. L’altoatesino dovrebbe battere l’americano e poi potrebbe festeggiare nel caso in cui l’australiano abbia sconfitto Medv.