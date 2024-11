Agrigento svaligiato un mini market nella notte da una banda di ladri

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Unin via Dei Pioppi a Menfi è stato. Nel corso della, un gruppo di– improbabile che si tratti di un solo malvivente – ha raccolto e sottratto merce dall’attività commerciale, per un valore stimato intorno ai 10 mila euro. Il titolare, incredulo e amareggiato dopo aver scoperto l’accaduto, ha sporto denuncia contro ignoti, recandosi presso la stazione dei carabinieri.I carabinieri di Menfi hanno immediatamente avviato le indagini, verificando come prima mossa – ormai una prassi investigativa standard – la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza sia all’interno delsia nelle aree limitrofe di via Dei Pioppi. Al momento non sono emersi dettagli, ma si ipotizza che ipossano aver utilizzato un furgone per trasportare il bottino di circa 10 mila euro.