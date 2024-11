Zucca | le varietà da scegliere a seconda della ricetta

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Laè la regina indiscussatavola d’autunno.Si tratta di un ortaggio versatile, perfetto per preparazioni dolci o salate, ricco di vitamine (soprattutto C e A), betacarotene, sali minerali, fibre. Contiene moltissima acqua, oltre il 90%, è quindi dietetica e apporta pochissime calorie.Questo per generalizzare, perché esistono parecchiedi, tutte appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae, ognuna con forma, dimensione, colore, sapore, consistenza differenti, ciascuna con declinazioni specifiche per la realizzazione di determinate ricette.Vediamo insieme qualeper i nostri manicaretti.Atlantic GiantPartiamo dallameno sfruttata in cucina, l’Atlantic Giant.È la più conosciuta nell’immaginario collettivo perché, come facilmente intuibile.