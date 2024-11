Tvpertutti.it - Un posto al sole, trame dall'11 al 15 novembre 2024: Costabile si mette nei guai

Unal, nel corso della prossima settimana di programmazione, focalizzerà l'attenzione suAltieri, come segnalano le'11 al 15. Intanto, Nunzio e Rossella finalmente capiranno di voler stare insieme e il giovane Cammarota deciderà di parlare con Diana per troncare la loro relazione. Le cose, però, non andranno come sperato, mentre Michele e Silvia apprenderanno che Rossella è stata molestata dal suo primario e avranno reazioni differenti. Giulia, invece, sarà intenzionata a far riavvicinare il quartiere al Centro di Ascolto e a cercare di sensibilizzare le persone sul tema dell'immigrazione. La Poggi chiederà consiglio a Don Antoine, ma sarà Rosa a farsi venire l'idea giusta per organizzare un evento nel quartiere. Poco dopo, Marina ammonirà di nuovo Alice per la sua leggerezza proprio mentre la ragazza sarà in procinto di cominciare il suo stage in radio.