Ilrestodelcarlino.it - Trecastelli è "Comune gentile d’Italia"

Grazie al progetto "Bello è meglio di Bullo", ildiè stato proclamato 54esimoe il 15esimo delle Marche, aderendo al Movimento Italia, fondato da Daniel Lumera e promosso dall’Organizzazione di Volontariato My Life Design Odv. Sottoscrivendo il "Manifesto delle Città Gentili" e impegnandosi a promuovere e diffondere la cultura dellazza, in occasione del 13 novembre 2024 - Giornata mondiale dellazza, la Città diha ideato un’iniziativa per favorire lo scambio di azioni gentili. Una sorta di codice per diffonderezza: affissi nei locali e nelle zone pubbliche di tutto il territorio si troveranno delle locandine con Qr code e non occorrerà far altro che inquadrarli, seguire i suggerimenti e disseminarezza! Con l’augurio che i gesti del 13 novembre diventino abitudini quotidiane: "La Città diinvita tutti i cittadini a partecipare e a condividerne il più possibile, perché ogni gestopossa essere il seme per una comunità sempre più coesa e sensibile all’incontro con l’altro" - spiegano gli Amministratori – Un’iniziativa importante per coinvolgere tutti ad adottare un comportamento ‘’, non solo nella giornata dedicatagli, ma ogni giorno, grazie al ‘codice’ stilato e disseminato in tutto ildi