Ilrestodelcarlino.it - Siccità e grandinate. Clima, il 2024 nel Piceno è stato un anno pieno di anomalie

Pioggia intensa e poidilagante, alluvioni e mancanza di neve: il cambiamentotico continua a dare prova del suo avanzamento in tutte le province italiane. La situazione picena sembra essere molto altalenante: si passa infatti da un 2023 piovoso, specialmente in estate, ad unaridissimo, soprattutto nei mesi caldi, con temperature molto elevate registrate nei mesi appena passati e neve praticamente inesistente. Dopo un 2023 in cui non sono mancate le precipitazioni, come dimostrano i dati del Laboratorio istituito dal Sole24Ore, questoha cambiato del tutto il trend. Partiamo prendendo in considerazione i dati del 2023 in un periodo di dodici mesi: dopo i primi quattro mesi dell’in cui la media delle precipitazioni è stata negativa, da maggio a finela situazione è stata invece in salita.