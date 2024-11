Ilrestodelcarlino.it - Schlein, incubo astensione: "Ora serve mobilitarsi"

Prima elogia Michele de Pascale, candidato del centrosinistra alle Regionali del 17 e 18 novembre, poi attacca la rivale sul piano nazionale – la premier Giorgia Meloni – e la sfidante del sindaco di Ravenna, la candidata civica Elena Ugolini. E, infine, chiama tutto il centrosinistra alla mobilitazione in vista del 17 e 18 novembre, per scacciare l’dell’astensionismo. È una versione motivata di Elly, segretaria del Pd, quella approdata ieri mattina sotto le Due Torri per la manifestazione dell’Anpi e per sostenere de Pascale. "De Pascale è garanzia di pluralità – garantisce la leader nazionale dei dem –. È un bravo sindaco e ha accompagnato i suoi cittadini nei momenti più difficili di questi anni: la pandemia e le alluvioni. Io credo che sia la persona giusta per portare avanti il buon governo regionale, ma senza mai sedersi sui risultati ottenuti, chiedendosi ogni giorno che cosa manca, su cosa possiamo fare meglio, su cosa dobbiamo mettere l’attenzione".