Bergamonews.it - Risparmio, gestione passiva o attiva?

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Come spesso mi accade, per scrivere i pezzi per questa rubrica mi piace prendere spunto da esperienze vissute direttamente coi miei clienti.Una settimana fa ho incontrato Giovanni, mio cliente storico, il quale mi ha chiesto delucidazioni in merito agli ETF. Che cosa sono? Che caratteristiche hanno? Perché molti ne parlano?Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo indicizzato che replica la performance di un indice di borsa (per esempio, S&P 500, FTSE MIB). Gli ETF sono quotati in borsa e possono essere acquistati e venduti come azioni durante l’intera giornata di negoziazione. Questa caratteristica li rende particolarmente liquidi e accessibili agli investitori.Quali sono le loro principali caratteristiche?–: Gli ETF seguono un indice di riferimento senza cercare di superarlo, limitando così i costi di