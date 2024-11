Sport.quotidiano.net - Rischi Corticella, Progresso e Sasso da paura

MARCONI Non può che essere considerata la sfida tra le due grandi sorprese in positivo di questo avvio di campionato quella in programma oggi al ‘Carbonchi’ diMarconi. Alle 14,30 andrà infatti in scena il derby tra i padroni di casa guidati da Ivan Pedrelli e gli ospiti dell’Imolese. Oltre alla palma di assolute protagoniste di queste prime dieci partite (palma per certi versi inaspettata visto che il team sassese è neo-promosso mentre quello imolese è in assoluto la più giovane formazione del girone D), gialloblù e rossoblù condividono la stessa posizione di classifica, ovvero la quarta piazza che, se il campionato finisse oggi, significherebbe approdo ai playoff. Grazie al medesimo ruolino fatto di cinque vittorie, tre pareggi e due sole sconfitte,ed Imolese hanno già messo a referto 18 punti e l’obiettivo è ovviamente quello di cercare di continuare su questa strada.