Ilgiorno.it - RhOasi di pace per gli adolescenti: "Le difficoltà si affrontano insieme"

Non una semplice sede ma "un crocevia dove, oltre ai sogni e ai progetti, si incontrano le fatiche, gli ostacoli, leche la vita ha messo davanti ai ragazzi e alle ragazze. Qui ci saranno sempre mura accoglienti e persone che accettano i ragazzi per quello che sono, valorizzando i talenti per accompagnarli a rilanciare sé stessi". Così il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, al taglio del nastro della nuova sede del progetto, in via Aldo Moro 28 (nella foto). Il progetto educativo rivolto aglidelle scuole medie e superiori, avviato in maniera sperimentale nel 2013, ogni anno accoglie e risponde ai bisogni di centinaia didel territorio. "Il progetto accoglie pre, anche in condizione di fragilità, in un contesto di gruppo, in un ambiente funzionale e protetto per sperimentare relazioni interpersonali nuove – spiega Roberta Monti, responsabile del servizio di sostegno educativo integrato di Sercop –.