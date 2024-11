Ilrestodelcarlino.it - Per la Yuasa Battery arriva un’altra sconfitta

ALLIANZ 31 ALLIANZ : Porro 2, Louati 14, Schnitzer 9, Reggers 14, Gardini 23, Piano 6, Catania (L), Kaziyski 0, Staforini (L), Zonta 0, Barotto 1, Otsuka 1. N.E. Larizza, Caneschi. All. PiazzaGROTTAZZOLINA: Zhukouski 3, Tatarov 23, Mattei 4, Cvanciger 6, Antonov 9, Demyanenko 5, Petkovic (L), Vecchi 0, Comparoni 1, Fedrizzi 4, Marchiani 0, Schalk 1, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi Arbitri: Zanussi, Caretti Note – Parziali: 25-18, 25-20, 25-27, 25-19. Durata set: 25?, 26?, 33?, 27?; tot: 111? Niente da fare per laGrottazzolina,per 3-1 sul campo dell’Allianz Milano. La squadra di Ortenzi, che resta fanalino di coda, perde i primi due set prima di piazzare una grande rimonta nel terzo parziale che però serve a poco: non basta un ottimo Tatarov per strappare punti dalla trasferta milanese.