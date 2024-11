Metropolitanmagazine.it - Nancy Pelosi contro Joe Biden: «Avrebbe dovuto ritirarsi prima»

All’indomani della sconfitta elettorale, il Partito Democratico statunitense appare dilaniato dalle faide interne. La resa dei conti tra i pezzi grossi dell’Asinello si fa sempre più aspra, e in molti puntano il ditoJoe. Tra i detrattori dell’attuale presidente figura anche l’ex speaker della Camera, tra le principali fautrici del passo indietro del POTUS, a fine luglio. Un ritiro forse tardivo, cheirrimediabilmente compromesso le chance di vittoria. «Se il presidente fosse uscitoci sarebbero stati altri candidati in corsa. L’idea era che, se il presidente si fosse fatto da parte, ci sarebbero staterie aperte», ha dichiarato in un’intervista al New York Times.Anche la scelta didi assicurare immediatamente l’endorsement a Kamala Harris, eliminando quindi la possibilità di avere una selezione trai candidati,contribuito ai deludenti risultati dell’Election Day.