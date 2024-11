Davidemaggio.it - Murat Ünalm?? e Melis Sezen dopo La Rosa della Vendetta

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

La tormentata storia d’amore tra Gülcemal ?ahin e Deva Nakka?o?lu, protagonisti assoluti de La, sta per giungere al termine. Domenica prossima, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda l’ultima puntatadizi turca interpretata da?? e, oramai due volti piuttosto noti al pubblico italiano. Tuttavia, in seguito alla realizzazionefiction, i due attori hanno preso parte ad altri progetti. Scopriamo insieme quali.I progetti di?? Nato a Kayseri il 23 aprile 1981,?? si è affermato in Italia grazie al ruolo di Demir Yaman in Terra Amara. Un personaggio, quel dispotico marito di Zuleyha (Hilal Altinbilek), per il qualeha ottenuto, nel 2019, il Turkey Brand Awards come miglior attore dell’anno. Forte del successodizi turca sulla rete ammiraglia, Mediaset ha deciso di investire anche su La, che ha spesso battuto, negli ascolti, la concorrenza.