Messina-Giugliano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la quattordicesima giornata del girone C di/2025. Padroni di casa in forte crisi, con una sola vittoria in 13 giornate di campionato e uno score molto negativo che conta solo 11 gol fatti. Contro i campani in rampa di lancia arriva un altro appuntamento proibitivo: le due vittorie negli scontri diretti contro Trapani e Picerno hanno infatti rilanciato i gialloblù, ora quarti con 23 punti.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 10 novembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 253 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.