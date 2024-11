Ilfoglio.it - Lorenzo Radice, l’ex manager che insegna la spada a chi non vede

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Non è stato, quello del maestro, uno dei tanti “Piani B” ammanniti dai giornali, per istigazione criminogena, a impiegati e commesse stanchi della routine, che in assenza del ceffone di un mentore smagato, come nel “Quo Vado” di Zalone, rischiano davvero di rinunciare al posto fisso col miraggio di leggiadri e lucrativi lavori su spiagge caraibiche o in campagne di perenne primavera. Milanese, classe 1971, giovane campione italiano di scherma costretto ad appendere laper necessità della vita,s’avviò dopo la laurea in Economia alla Cattolica a una brillante carriera che lo portò a diventare topdi grandi aziende, finché il suo daimon – quel che James Hillman chiama “la ghianda” – non cominciò a suggerirgli di cambiare. Una diagnosi di Alzheimer alla mamma, che lo costrinse a vivere con lei, e un’illuminazione mentre andava a Santiago di Compostela lo ricondussero alla passione per, sciabola e fioretto.