L'ex Gil all'ultradestra: "Non deve accadere più"

Bandiere e canti partigiani ieri pomeriggio al presidio di protesta organizzato da Anpi Monza in piazza Castello contro l ’evento dell’associazione di estrema destra Lealtà Azione, andato in scena in una sala comunale del teatro Binario 7, alGil. Il caso ha voluto come teatro dello scontro a colpi di Carta costituzionale la vecchia sede della Gioventù italiana del littorio, dove per mano delle SS si consumò la vita della partigiana Salvatrice Benincasa, sotto la cui lapide commemorativa Anpi ha deposto un mazzo di papaveri. Sinistra indignata dop che l’associazione è riuscita ad ottenere l’uso del luogo pubblico con la firma di un documento in cui si è dichiarata aderente ai principi antifascisti della Costituzione. Da un lato il presidio antifascista, sul lato opposto dello slargo cittadino, di fronte all’ingresso del Binario 7, gli attivisti di Lealtà Azione, che hanno celebrato a teatro i 10 anni dall’apertura della sede monzese (chiamata Valinor), senza rispondere al dissenso.