L' Arezzo evita la sconfitta all'87': pareggio sofferto contro Milan Futuro

Continua la difficoltà dell’le squadre B, con unconquistato solo all’87?il, in un match pieno di tensione e di occasioni perse. La partita si apre con un errore difensivo di Righetti che al 7’ permette a Longo di portare in vantaggio il, segnando indisturbato davanti a Trobini. Nonostante la doccia fredda iniziale, l’reagisce e trova ilal 27?: un cross di Coccia scavalca Bartesaghi, permettendo a Tavernelli di colpire di testa e infilare la rete difesa da Torriani.L’domina nel possesso, ma fatica a concretizzare, mentre ilsi affida a velocipiedi per mettere sotto pressione la retroguardia amaranto. Al 35’, Jimenez parte dalla propria metà campo, arriva indisturbato in area e realizza il 2-1 con un tiro che colpisce il palo e si insacca.