Juve | Motta ' derby speciale possiamo festeggiare'

"Abbiamo affrontato la gara nel modo giusto, capendo i vari momenti e rispettando l'avversario: abbiamo meritato una vittoria importante in una sfidaper noi e per i tifosi, siamo contenti e": così il tecnico dellantus, Thiago, gioisce per la vittoria nel suo primodella Mole contro il Toro. "Sono contento di come ha lavorato Vlahovic e della prestazione di tutti i ragazzi, anche di chi è entrato - la sua analisi sul 2-0 maturato allo Stadium nella stracittadina - perché hanno alzato il livello: sono stati tutti cambi fatti in funzione della partita e in base allo stato fisico dei giocatori". Locatelli, però, non è stato convocato da Spalletti nonostante un rendimento in continua ascesa: "Non entro nel merito delle scelte del ct perché le fa in base a chi ritiene opportuno, ma io sono felice di quello che Manuel mi sta dando qui alla- la risposta di Thiago- perché il suo contributo è importantissimo non solo dentro al campo, ma anche fuori".