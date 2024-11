Ilfattoquotidiano.it - Jebreal sul Nove: “Con Trump non ci sarà più la Palestina. I suoi consiglieri da anni invocano il dominio di Israele su tutto il Medio Oriente”

“Sottonon cipiù la. Inoltre isonocheuna guerra aperta con l’Iran”. Questa la previsione di Rula, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su, dopo la vittoria schiacciante di Donaldalle elezioni americane. “Cil’annessione dei territori occupati della Cisgiordania, la pulizia etnica di una grande massa di palestinesi, non solo dalla Cisgiordania e Gaza, anche Gerusalemme Est. – ha spiegato la giornalista collegata da New York – E’ una realtà nuova: il mondo che è stato costruito dopo la Seconda guerra mondiale, l’architettura di regole, di leggi, il diritto umanitario, secondo meavrà un atteggiamento completamente diverso rispetto a queste regole in cui lui non ci crede“.