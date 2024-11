Liberoquotidiano.it - Inzaghi contro Conte, due mister all'opposto: perché questa sfida è decisiva

Tornare gli farà un bell'effetto, allora chissà cosa avrà provato andandosene immediatamente dopo quello scudetto vinto. In conferenza stampa Antonioha affrontato il suo passato con toni dolci, evitando di ricordare quanto di tossico si fosse generato soprattutto dopo l'ultima stagione di complessa convivenza: «È bello tornare dove ho lavorato per due anni e vinto. Quella all'Inter è stata una bellissima esperienza che porto dentro di me come tutte le altre che ho vissuto al massimo». Parole che sembrano tradire addirittura un pizzico di nostalgia, anche se poi il tecnico salentino è un reattivo, uno che non si ferma a piangere sul cosa avrebbe potuto essere “se solo non avessi agito d'istinto”. E allora forse c'è anche un pizzico di invidia verso chi ai tempi accettò di sedere su quella panchina, correndo un rischio dal qualeaveva preferito invece scappare via.