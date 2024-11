Thesocialpost.it - Inferno in autostrada, pullman contro tir: tutto bloccato

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo la corsia sud dell’A1, nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello. Un tir e unturistico, con a bordo visitatori coreani diretti a Positano, si sono scontrati violentemente. Il bilancio è di un morto e diversi feriti.La vittima è il conducente del mezzo pesante, un uomo campano di 59 anni. Otto passeggeri delsono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Santa Scolastica di Cassino per le cure necessarie.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso dell’Ares 118 e il personale della società autostrade per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità. Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per determinare le cause esatte dello s