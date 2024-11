Movieplayer.it - Harvey Weinstein: l'ex produttore vuole far causa all'ospedale di New York

L'ex boss di Miramax ritiene di non aver ricevuto cure mediche adeguate mentre era in custodia. L'exdi Hollywood accusato di violenza sessualeha accusato i funzionari di Newper 'negligenza medica persistente'. Secondo quanto riportato dal NewPost,, attualmente ricoverato in, intende faral Bellevue Hospital. Secondo, il più anticopubblico degli Stati Uniti non gli avrebbe garantito il diritto a cure mediche adeguate mentre si trovava in custodia. Il suo team ritiene che il presunto rifiuto della città di mantenere l'ex dirigente cinematografico al Bellevue durante il primo processo sia una 'grave svista che mette a rischio la sua capacità di presenziare al proprio .