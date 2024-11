Ilrestodelcarlino.it - Grosso: "Noi bravi a mantenerci lucidi. Ma in vantaggio potevamo gestire meglio"

Niente sgambetto ai neroverdi, questa volta, per il tecnico del SudTirol Marco Zaffaroni. Era in campo – e segnò – nel Monza che estromise il Sassuolo dai playoff di C1 del 2006/07, era in panchina – sotituiva Baroni, di cui era secondo – con il Verona che, battendo i neroverdi di misura la scorsa primavera, ne avviò la retrocessione. Non c’è tre, dopo il due: paga dazio lui, questa volta. E recrimina, spiegando come "abbiamo fatto la gara che dovevamo, creando anche quattro o cinque buone occasioni", ma convenendo come il gap, tra i suoi e il Sassuolo, non sia eludibile, non oggi almeno, e aggiungendo che il Sassuolo "quando vuole ti mette sotto". Sarà, ma intanto i neroverdi, nonostante 23 punti raccolti nelle ultime 27 gare sono ancora secondi in classifica, e la gara del Druso, per i neroverdi, non è stata una scampagnata.