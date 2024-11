Oasport.it - Golf: nella Q School del DP World Tour Edoardo Molinari resta in testa, Celli e De Leo vicini al 20° posto

Siamo a metà del torneo finale della Q, che definisce le 20 (con annessi ed eventuali pari merito che le aumentano) carte per giocare sul DPnel 2025. All’Infinitumdi Tarragona, in Spagna,mantiene agilmente ladella classifica. Non dovendo forzare, dopo il 61 di ieri, il torinese gira tranquillamente, pari con il par, rimanendo così su un sicuro -17 al giro di boa dei sei, massacranti giri di questa competizione.Alle sue spalleno il francese Clement Sordet, a -13, e l’inglese Matthew Southgate, a -12. Tra gli amateur da segnalare quanto sta compiendo il danese Jacob Skov Olesen (nessun legame di parentela con Thorbjorn), 25 anni, vincitore quest’anno dell’Amateur Championship e di seguito 60° all’Open Championship. Per lui 12°: è l’unico amateur in odore (al momento) di passaggio sul circuito continentale.