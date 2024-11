Dilei.it - Gigi D’Alessio, l’appello per i giovani di Napoli: “La vita è bella, non è un gioco”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

“La, non è un”. Non è la solita frase fatta quella condivisa dasul suo profilo Instagram, ma parte di un accorato appello rivolto aidi, e non solo. Sono sempre più frequenti, troppo, gli episodi di violenza che arrivano dal capoluogo campano. Episodi in cui a rimetterci sono ragazzi come Santo Romano, Emanuele Tufano e Arcangelo Correra, gli ultimi tre che in meno di venti giorni hanno perso laper i motivi più futili.hanel cuore e, da napoletano ma soprattutto da padre, ha messo la sua popolarità al servizio di una giusta causa.didopo gli omicidi aNon si può morire così, per “” né per aver pestato un piede per sbaglio. Nasce una profonda amarezza quando si ascoltano al telegiornale notizie di questo tipo, racconti di episodi che mai vorremmo arrivassero alle nostre orecchie.