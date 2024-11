Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese: colpaccio. Allo scadere con autogol

vigor castelfidardo 12 VIGOR : Lombardi, Magi (37’ pt Garofolo, 49’ st Barigelli), Perna, Nasif David, Valler, Ascani (35’ st Pasqualini), Ballarini, Corneli, Stampella (29’ st Bandanera), Terrè, Kurti (26’ pt Luque). Panchina: Boninfante, De Maio, Borbotti, Calligari. All. Malavenda.: Marcantognini, Santi, Labate, Giovannelli Fraternali, Mariotti, Fraternali, Cantucci (22’ st Garota), Bozzi, Izzo (40’ st Ragni), Patrignani, Saidykhan. Panchina: Fini, Leknikaj, Khaiti, Patarchi, Surano, Lucciarini, Agostini. All. Pazzaglia. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Reti: 18’ pt Izzo, 42’ pt Stampella, 48’ st Valler (aut.). Note: espulso Ballarini al 27’ st per doppia ammonizione. Vigor beffata. Passa laal Gabbanelli grazie a un’autorete di Valler in pieno recupero.