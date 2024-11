Iodonna.it - Elegantissima in total black e con William particolarmente amorevole al suo fianco, la principessa si sta mettendo alle spalle un momento difficilissimo

È tornata al centro della scena pubblica, e lo ha fatto con l’eleganza e la serenità che l’hanno sempre contraddistinta. Kate Middleton ha partecipato al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra. Al suo, il principe, apparsopremuroso e felice di avere di nuovo vicino a sé la futura regina. Un evento che onora i caduti britannici nelle guerre e che visto ladel Gs finalmente accanto ai membri della famiglia reale, dopo mesi difficili seguiti alla diagnosi di cancro e al lungo ciclo di chemioterapia. Il suo sorriso sereno e il look impeccabile sono stati un messaggio chiaro di resilienza e forza, due qualità che, ormai, caratterizzano profondamente l’immagine pubblica di Kate. Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto Il look sobrio ed elegante di Kate MiddletonIn questa prima uscita pubblica dopo le cure, Kate Middleton ha sfoggiato un look sobrio ed elegante, con un abito nero e il tradizionale papavero rosso, simbolo del ricordo dei caduti, appuntato sul bavero.