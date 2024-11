Domenica In, Carlo Verdone e Selvaggia Lucarelli tra ospiti di oggi di Mara Venier

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si aprirà con un’ampia intervista a, che si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare la nuova serie ‘Vita da3’, in uscita sulle piattaforme dal 16 novembre, la nuova puntata di ‘In’, condotta da, in onda10 novembre alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi.parlerà della sua esperienza di giudice a ‘Ballando con le stelle’ oltre a commentare alcuni fatti di cronaca e di attualità, mentre Francesco Arca interverrà per raccontare la sua esperienza di attore e ripercorrerà la tragica vicenda del papà Silvano, deceduto nel 1995 durante una battuta di caccia in Sardegna. Michele Placido e Federica Luna Vincenti, coppia nella vita e sul set, presenteranno il film ‘Eterno visionario’ sulla vita di Luigi Pirandello per la regia dello stesso Michele Placido e Francesco Giorgino sarà in studio per presentare la nuova edizione del suo programma ‘XXI Secolo’, in onda da lunedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 1.