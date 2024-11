Coppa del Mondo di Spada Femminile, brilla d’argento la squadra azzurra a Fujairah

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

– La giovane Italia dellaconquista la medaglianella prova a squadre che ha chiuso la tappa didel. Con una formazione inedita, scelta dal CT Dario Chiadò per lanciare sul grande palcoscenico internazionale in questo inizio di nuovo quadriennio alcune atlete che avevano avuto meno spazio nelle ultime e trionfali stagioni nella specialità, le azzurre hanno disputato una gara straordinaria, salendo sul secondo gradino del podio.Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi hanno raccolto con personalità il testimone delle campionesse olimpiche di Parigi 2024 (Santuccio, Fiamingo, Rizzi e Navarria) sciorinando sulle pedane degli Emirati Arabi una prestazione d’altissimo profilo, per la scherma espressa ma anche per il carattere mostrato.