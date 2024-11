Ilfattoquotidiano.it - Caso Albania, le toghe di Md: “Preoccupante definire comunista chi applica la Carta”. La Lega: “Critiche da chi contestò pure Falcone”

La seconda giornata del convengno per i 60 anni di Magistratura democratica a Roma si è aperta con un confronto tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la presidente di Md Silvia Albano, tra i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma che il 18 ottobre hanno invalidato i primi trattenimenti dei migranti ine oggetto in prima persona di minacce di morte, tanto da finire sotto scorta. Così, alla vigilia delle nuove convalide per i 7 richiedenti arrivati venerdì a Gjader, il ministro cambia decisamente toni rispetto a quelli usati nelle scorse settimane, quando aveva accusato i magistrati romani di aver “esondato” dal loro ruolo permettendosi di “criticare le leggi”. Al contrario, oggi a Roma il ministro parla di dialogo e auspica un abbassamento dei toni anche da parte della politica.