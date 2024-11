Dilei.it - Ballando con le stelle, le pagelle della settima serata: Matano spazientito (10), Milly piange in diretta (10)

La puntata del 9 novembre 2024 dicon leè stata davvero un fiume in piena di emozioni di diversa natura. Quasi tutti i concorrenti, in gara, infatti, oltre alle coreografie, sono stati protagonisti di racconti coinvolgenti o momenti di confronto acceso con la giuria. Di seguito ledi quanto accaduto nell’ultimo episodio del dancing show.Carlucciin, voto: 10Tutte le esibizioni dei maestri e dei ballerini dicon lesono un vero e proprio momento di spettacolo, che riesce a raccontare una storia ai telespettatori, che gustano tutto da casa. Ma, più di tutti, nella puntata del 9 novembre 2024 del dancing show, sono stati Alessandra Tripoli e Luca Barbareschi a riuscire a toccare i cuori di coloro che li guardavano oltre lo schermo, ma anche in studio.