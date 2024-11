Ilgiorno.it - Appesi al cavalcavia. Identificati in 5

Si sono arrampicati su unper gioco, per poi scivolare giù utilizzando delle corde. Verosimilmente un gioco, forse da filmare e postare sui social, incuranti di rischiare la vita. Protagonisti, cinque giovani che sono stati poidalla Polizia Stradale. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti, ieri pomeriggio poco prima delle 15.30, notando quelle sagome sotto gli archi del ponte dell’A8, all’altezza di via Stephenson, che "scivolavano lungo dei contrafforti in cemento". Immediato l’intervento della Polizia Stradale e dei vigili del fuoco, allertati visto che i ragazzi erano in cima al ponte quando sono stati visti. Gli agenti li hanno colti mentre utilizzavano delle funi e, all’arrivo dei pompieri, i ragazzi erano già scesi in strada. Nessuno dei cinque è rimasto ferito.